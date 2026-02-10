Fenerbahçe, Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği'ni 3 golle devirdi. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu ve eski teknik direktörü Rıdvan Dilmen, Kadıköy'de 3-1 sonuçlanan karşılaşmayı değerlendirirken, uzun uğraşlar sonucu transfer edilen N'Golo Kante hakkında konuştu.

Süper Lig'in tek namağlup takımı Fenerbahçe, 21'inci hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca (penaltı) ve Kerem Aktürkoğlu'nun (2) golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, maçın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"BU GOLLER KEREM'İN İMDADINA YETİŞEN"

Sports Digitale canlı yayınında karşılaşmayı değerlendiren Dilmen, "Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu goller imdadına yetişti. Gençlerbirliği güvenli bir takım. Organizasyonları iyi, sakinler. Bir önceki maç kazanamasalardı 19 puanla buraya gelselerdi farklıydı. Maçın ikinci yarısı da bu tatta geçti" dedi.

Rıdvan Dilmen

"TRABZON MAÇINDA KANTE VE EDSON OYNAYABİLİR"

Yeni transfer N'Golo Kante için parantez açan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe istediği santrforu alamadığı için Cherif'i aldığı için, ona ancak son kupa maçında karar verecek. Alvarez mi, Kante mi? Guendouzi demiyorum. Ben şunu görüyorum. Kante ve Guendouzi de önemli oyuncular. Dolayısıyla 'Trabzon deplasmanında çok mu kısır bir pas trafiği mi olur?' sorusu aklıma gelmiyor değil. Kante'nin dünya çapında 6 numara kariyeri var. İki 6 olarak oynadığı değil, tek başına 6 olduğu düzende. Kante biraz daha 4-3-3 zorlayan bir oyuncu. Trabzonspor maçında topun kalması için Kante, rakibi engellemek için Edson mantıklı olur" ifadelerini kullandı.

N'Golo Kante

"CHERIF'İ BEKLEYECEĞİZ"

63 yaşındaki eski futbolcu, "Fenerbahçe 2,5 santrforla oynuyor. Cherif'i bekleyeceğiz. Şöyle yazılmaya başlandı, genç oyuncu. Bu yazılan beni şaşırttı. Acaba yatırım mantığına mı dönüyor iş? Fenerbahçe'de bardağın dolu tarafına bakalım derseniz, formda olmayan Duran ve En-Nesyri varken bu santrfor olmayan oyuncular yine atıyordu; Talisca, Asensio. Bugün Kerem'in yaptığı gibi" sözlerini sarf etti.

Sidiki Cherif

