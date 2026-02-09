Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan sarı lacivertliler, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla ikinci sırada yer alıyor. Tedesco'nun öğrencileri, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gençlerbirliği'yle karşılaşacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde namağlup yoluna devam eden tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın bir maç eksiğiyle 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Gençlerbirliği maçında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer alamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ile sarı kart cezalısı Edson Alvarez de maçta forma giyemeyecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor deplasmanında gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi.

Kerem, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Kante'nin kadroda yer alması bekleniyor

Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız yıldız N'Golo Kante'nin maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde Kante, ilk kez bir maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.

GENÇLERBİRLİĞİ, HAFTAYA 22 PUANLA 11. SIRADA GİRDİ

Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi.

Sahasındaki son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki başarılı performansını deplasmana yansıtamadı.

DEPLASMANDA TEK GALİBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Eryaman Stadı'nda bu sezon 10 maçta 17 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) alabildi.

Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini, 18 Ekim 2025'te yapılan 9. hafta maçında 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.

