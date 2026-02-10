Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefat ettiğini açıkladı.

A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman vefat etti. Gülten Ataman'ın cenazesi 11 Şubat Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

