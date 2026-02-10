Namibya, enerji ve madencilik alanlarında Türkiye ile uzun vadeli işbirliği hedefini dünyaya duyurdu.

Dünyanın peşinde olduğu stratejik madenlerle öne çıkan Namibya, enerji ve madencilikte Türkiye’yi öncelikli ortak olarak seçti.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesii'nde konuşan Namibya Sanayi, Madenler ve Enerji Bakan Yardımcısı Gaudentia Krohne, Türk şirketlerini doğrudan yatırıma çağırdı.

"TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI KAZANCA DAYALI ORTAKLIK İSTİYORUZ"

Krohne, Namibya’nın dış politikada dengeli bir çizgi izlediğini söyledi. Türkiye ile işbirliğine özel önem verdiklerini dile getiren Krohne, "Türkiye ile karşılıklı kazanca dayalı, uzun vadeli ortaklıklar istiyoruz" dedi.

GENÇ NÜFUS, YATIRIM VE TEKNOLOJİ BEKLENTİSİ

Namibya nüfusunun büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu aktaran Krohne, istihdam hedeflerinin yabancı yatırım olmadan gerçekleşemeyeceğini söyledi. "Sermaye, teknoloji ve beceri transferine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

YATIRIMCILARA NET ŞARTLAR AÇIKLANDI

Namibya’nın yerli katkı politikası çerçevesinde yatırımcılardan yerel istihdam beklendiğini söyleyen Krohne, şu sözlerle çerçeveyi çizdi:

"Yerel halkımızın istihdam edilmesini istiyoruz. Ortak girişimlerde Namibyalı şirketlerin yüzde 51, yabancı yatırımcıların yüzde 49 paya sahip olması gerekiyor. Güçlü yasal düzenlemelere ve sağlam bir vergi sistemine sahibiz. Ciddi yatırımcılara beş yıla kadar çalışma vizesi vermeye hazırız. Ülkemizden ayrıldıklarında geride becerilerin kalmasını istiyoruz."

HAM MADDE DÖNEMİ KAPANIYOR

Namibya’nın artık yalnızca ham madde ihraç eden bir ülke olmak istemediğini söyleyen Krohne, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Katma değer oluşturmak istiyoruz. Katma değer daha fazla istihdam demek. Türkiye gibi ortaklarla üretim tesisleri kurarsak bunu başarabiliriz."

ENERJİ VE MADEN YENİ DÖNEMİN MERKEZİNDE

Namibya hükümetinin önceliklerinin enerji ve maden alanında yoğunlaştığını söyleyen Krohne, "Petrol ve doğal gaz, yeşil hidrojen ve nükleer santral projeleri yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor" dedi. Yenilenebilir enerji ve enerji altyapısının da yatırım gündeminde olduğunu aktardı.

"SERMAYE VE BECERİ İÇİN TÜRKİYE’YE İHTİYACIMIZ VAR"

Namibya’nın güneş, rüzgar ve geniş arazi avantajına sahip olduğunu ifade eden Krohne, şu sözleri kullandı:

“Namibya’da her şey var ama sermayemiz ve gerekli becerilerimiz yok. Bu nedenle Türkiye’nin sürece dahil olmasına ihtiyacımız var.”

TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN GENİŞ ALAN AÇILDI

Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki deneyimine dikkat çeken Krohne, “Güneş ve rüzgar projeleri, enerji şebekesi, madencilik, madenlerin işlenmesi ve sanayi alanlarında Türk şirketleri için büyük fırsatlar var” dedi.

DÜNYANIN PEŞİNDE OLDUĞU MADENLER NAMİBYA’DA

Namibya’nın uranyum, lityum, nadir toprak elementleri, bakır, altın ve grafit açısından zengin olduğunu söyleyen Krohne, stratejik bir adım attıklarını dile getirdi:

"Lityum ve nadir toprak elementlerinin ihracatını kısıtladık. Bu kaynaklar küresel enerji dönüşümü için hayati önemde. Yerel katma değer için büyük fırsatlar sunuyor."

TÜRKİYE’YE AÇIK DAVET

Namibya’nın yatırımcı dostu bir ülke olduğunu söyleyen Krohne, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye’yi Namibya’ya yatırım yapmaya davet ediyoruz. Öncelikli alanlarınızı belirleyebilirsiniz. Yenilenebilir enerjide Türkiye güçlü. Bu çalışmaları birlikte yürütebiliriz."

Haberle İlgili Daha Fazlası