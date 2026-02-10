Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağmur suyu alt yapısını güçlendirecek projede çalışmalar devam ediyor. 330 milyon TL değerindeki proje ile bölgedeki su baskını riski en aza inecek. İşte detaylar...

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), İskenderun ilçesinde uzun yıllardır yaşanan yağmur suyu drenaj sorunlarını çözmek amacıyla yürüttüğü altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun'un deniz seviyesine yakın topografik yapısı nedeniyle özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemeyi hedefleyen proje, HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün "Güçlü Altyapı ile Dirençli Şehir" vizyonu doğrultusunda hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Prof. Muammer Aksoy Caddesi Liman Yolu güzergâhında yürütülen yağmur suyu altyapı projesinde çalışmalar devam ediyor.

Hataya 330 milyon TLlik yatırım! İskenderunun çilesini bitirecek

2 BİN 54 METRE UZUNLUĞUNDA

Yaklaşık 330 milyon TL ihale bedeline sahip proje kapsamında, ana cadde boyunca Ø500 mm ile Ø1600 mm çapları arasında değişen borularla toplam 2 bin 54 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

YAĞMUR SUYU ANAYOLA İNMEDEN DEŞARJ EDİLECEK

Bölgede, ana caddenin üst kotlarında bulunan mahallelerden gelen yüzeysel akışlar ile mevcut altyapı yükünün Ø700 mm çapındaki mevcut yağmur suyu hattının kapasitesini zorlaması nedeniyle geçmişte yoğun yağışlarda su birikmeleri ve mağduriyetler yaşandığı bildirildi.

Proje kapsamında Modernevler Kavşağı'ndan başlayan yağmur suyu hattının bir kolu, Ø500 mm ile Ø1200 mm çaplarında borularla Deşarj-1 noktasındaki Fransız menfezine iletilecek. Diğer kol ise Modernevler Kavşağı'ndan başlayarak Ø800 mm ile Ø1200 mm çaplarında borularla Remzi İlboğa Kışlası sonunda bulunan Deşarj-2 noktasındaki dereye deşarj edilecek.

Ayrıca oluşturulacak kuşaklama hattı sayesinde Sakarya, Yunusemre ve Modernevler mahallelerinden gelen yağmur sularının ana yola inmeden toplanarak doğrudan deşarj noktalarına aktarılacağı belirtildi.

Hataya 330 milyon TLlik yatırım! İskenderunun çilesini bitirecek

SU BASKINI RİSKLERİ AZALACAK

HATSU yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte İskenderun'un yağmur suyu altyapısının güçleneceğini, su baskını risklerinin en aza indirileceğini ve ilçenin iklimsel etkilere karşı daha güvenli ve dirençli bir yapıya kavuşacağını kaydetti.

