Antalya Adliyesi'nde görev yapan özel güvenlik personeli Türker Çetinkaya, adliye tuvaletinde ölü bulundu. Acı haberin ardından mesai arkadaşları ve ailesi adliyede düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Antalya Adliyesi'nin personel tuvaletinde meydana geldi.

Güvenlik görevlisi adliyede ölü bulunmuştu… Cenazesinde gözyaşları sel oldu

SİLAH SESLERİNE KOŞTULAR

Edinilen bilgiye göre, silah sesi duyan adliye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Antalya Adliyesi'nde özel güvenlik personeli olarak görev yapan Türker Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinkaya'nın yanında, kendisine zimmetli olan silahın bulunduğu öğrenildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Çetinkaya'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

ÖLÜMÜ MESAİ ARKADAŞLARINI HÜZNE BOĞDU

Öte yandan, Türker Çetinkaya'nın evli ve 10 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu, çalışma arkadaşları tarafından güler yüzlü ve seyahat etmeyi seven biri olarak tanındığı öğrenildi. Acı haberin ardından adliyede görev yapan mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı, bazı personel gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Çetinkaya'nın silah taşıma ruhsatının bulunduğu, olay günü sabah saatlerinden itibaren sık sık lavabo bölümüne gidip geldiği bilgisine ulaşıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Türker Çetinkaya için bugün Antalya Adliyesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci adliye personeli, Çetinkaya'nın ailesi ve yakınları katılım sağlarken, törende ailesi ve birlikte görev yaptığı güvenlik personeli arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Dualarla uğurlanan Çetinkaya'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

