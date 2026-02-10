Sakarya’da bulunan cesedin sırrı çözüldü: 2 gün önce teknesi su almış
Sakarya’da sahilde bulunan erkek cesedine ilişkin olayda gizem çözüldü. Cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu, Ordu’ya gitmek için Sarıyer’den denize açılan Ünlü’nün iki gün önce balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği ortaya çıktı. Ünlü’nün teknesinin alması sonucu boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
- Karasu sahilinde bulunan cansız erkek bedenin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi.
- Ünlü'nün İstanbul'dan Ordu'ya gitmek üzere balıkçı teknesiyle denize açıldığı öğrenildi.
- İki gün önce Kefken'de teknesinin su aldığı ve akü sorunu yaşadığını diğer balıkçılara söylediği tespit edildi.
- Teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve Ünlü'nün bu nedenle boğularak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde Yeni Mahalle Liman mevkisinde sahilde yürüyüş yapanlar, bir kişinin deniz kenarında hareketsiz yattığını görmüş, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde bulunan erkeğin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Cesedin üzerinden ise kimlik çıkmamıştı. Erkek cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sahilde bulunan erkek cesedinin kime ait olduğu öğrenildi. Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Timi ve Karasu Destek Tim Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda, cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu tespit edildi.
TEKNESİNİN SU ALDIĞINI SÖYLEMİŞ
Ünlü’nün Ordu’ya gitmek için İstanbul Sarıyer'den balıkçı teknesiyle denize açıldığı, iki gün önce Kefken Balıkçı Limanı'nda konakladığı, burada diğer balıkçılara teknesinin su aldığı ve aküsünde sorun yaşadığını söylediği bilgisine ulaşıldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Ünlü’nün balıkçı limanında güvenlik kamerası tarafından kaydedilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Ünlü’nün, dün Kefken Balıkçı Limanı'ndan açıldığı teknesinin Karasu açıklarında su alarak battığı ve boğularak hayatını kaybettiği değerlendirildi.