ÖSYM’nin 2026 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte KPSS başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar ise ''KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman?'' sorusuna cevap arıyor. İşte ÖSYM 2026 KPSS tarihleri...

KPSS her yıl olduğu gibi 2026’da da milyonlarca adayın kamuya atanma hedefi doğrultusunda gireceği en önemli sınavlardan biri olacak. Adaylar başvuru dönemini kaçırmamak için ÖSYM’nin açıkladığı tarihlere göre plan yapmaya başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuru ne zaman 2026?

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN 2026?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 8 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar için ayrıca geç başvuru hakkı da tanındı.

KPSS Ortaöğretim geç başvuru günü ise 15 Eylül 2026 olarak açıklandı. Geç başvuruların son saati ise 16 Eylül 2026 günü 23.59 olacak.

KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Lise mezunlarının katıldığı oturum, kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için gerçekleşecek.

KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

ÖSYM 2026 KPSS SINAV TARİHLERİ



2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür)

Sınav Tarihi:

06.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026



2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün

Sınav Tarihi:

12.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026



2026-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün

Sınav Tarihi:

13.09.2026

Başvuru Tarihleri:

01.07.2026

13.07.2026

Geç Başvuru Günü:

22.07.2026

23.07.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

07.10.2026



2026-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi:

04.10.2026

Başvuru Tarihleri:

29.07.2026

10.08.2026

Geç Başvuru Günü:

19.08.2026

20.08.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

30.10.2026



2026-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi:

25.10.2026

Başvuru Tarihleri:

27.08.2026

08.09.2026

Geç Başvuru Günü:

15.09.2026

16.09.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

19.11.2026



2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

Sınav Tarihi:

01.11.2026

Başvuru Tarihleri:

22.09.2026

30.09.2026

Geç Başvuru Günü:

05.10.2026

05.10.2026 23:59

Sonuç Tarihi:

25.11.2026

