Türk futbolunda hem Galatasaray hem de Milli Takım formasıyla iz bırakan isimlerden Candemir Berkman’dan acı haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamalarda, eski milli futbolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Acı haberin ardından ise ''Candemir Berkman kimdir, cenaze töreni ne zaman ve nerede?'' soruları gündeme getirildi.

Eski Galatasaraylı ve Milli futbolcu Candemir Berkman 92 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray Spor Kulübü, yayımladıkları taziye mesajlarında Candemir Berkman’a Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı mesajı paylaştı. Peki, Candemir Berkman kimdir, cenaze töreni ne zaman ve nerede?

Candemir Berkman kimdir, cenaze töreni ne zaman ve nerede? Eski Milli futbolcu Candemir Berkman hayatını kaybetti

CANDEMİR BERKMAN KİMDİR?

Candemir Berkman 10 Şubat 1934 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde defans mevkiinde görev yapan Berkman, altyapısından yetiştiği Galatasaray’da uzun yıllar forma giyerek kulübün önemli dönemlerine tanıklık etti.

Sarı-kırmızılı ekipteki başarılı performansının ardından kariyerine Vefa’da devam eden Berkman, aktif futbol hayatını da Vefa'da noktaladı.

Milli takım kariyerinde de Ay-Yıldızlı formayı giyen Candemir Berkman, A Milli Takım’da 11 kez görev aldı. B Milli Takım’da da 4 karşılaşmada sahaya çıkarak toplamda 15 kez milli formayı terletti.

Futbolu bıraktıktan sonra Berkman teknik direktör olarak da çeşitli takımlarda görev yaptı. Kütahyaspor, Kardemir Karabükspor, Balıkesirspor ve Vefa’da teknik direktörlük yapan Berkman, aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de uzun süre hizmet vermişti.

CANDEMİR BERKMAN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Candemir Berkman’ın cenaze töreni 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Berkman’ın naaşı, Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



