Profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray (1958-1965) ve Vefa (1965-1968) için mücadele eden A Milli Takım'nın eski oyuncusu Candemir Berkman, 92 yaşındaki hayatını kaybetti. Berkman, Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski oyuncusu Candemir Berkman için başsağlığı mesajı yayınladı. Berkman'ın cenaze programı belli oldu.

TFF'den eski milli futbolcunun vefat haberi sonrası yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Candemir Berkman

11'i A Millî Takım, 4'ü B Millî Takım olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Berkman, profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynadı. Galatasaray forması altında 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük görevinde bulunan Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'na da uzun yıllar hizmet verdi.

Candemir Berkman'ın naaşı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhum Candemir Berkman'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray ile Vefa olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."

ÖNERİLEN HABERLER SPOR PFDK, 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay men cezası verdi

Haberle İlgili Daha Fazlası