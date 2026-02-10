Galatasaray'da 7 kupa kazandı: Eski milli futbolcu Candemir Berkman'dan acı haber
Profesyonel futbol kariyerinde Galatasaray (1958-1965) ve Vefa (1965-1968) için mücadele eden A Milli Takım'nın eski oyuncusu Candemir Berkman, 92 yaşındaki hayatını kaybetti. Berkman, Galatasaray formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.
- Candemir Berkman, A Milli Takım'da 11, B Milli Takım'da 4 olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.
- Profesyonel kariyerinde Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynayan Berkman, sarı-kırmzızılı formayla 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu kazandı.
- Candemir Berkman'ın cenaze namazı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak, ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski oyuncusu Candemir Berkman için başsağlığı mesajı yayınladı. Berkman'ın cenaze programı belli oldu.
TFF'den eski milli futbolcunun vefat haberi sonrası yapılan açıklama şöyle:
"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
11'i A Millî Takım, 4'ü B Millî Takım olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Berkman, profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynadı. Galatasaray forması altında 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük görevinde bulunan Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'na da uzun yıllar hizmet verdi.
Candemir Berkman'ın naaşı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir.
Merhum Candemir Berkman'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray ile Vefa olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."