Bilecik TOKİ kura sonuçları açıklanıyor! TOKİ Bilecik kurası asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı
Bilecik TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor! TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sürerken Bilecik’te başvuru yapan vatandaşlar için kura heyecanı da başladı. Bilecik il genelinde hayata geçirilecek sosyal konut projeleri için kura çekimi 10 Şubat 2026 Salı günü noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, TOKİ Bilecik kurası asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...
Bilecik TOKİ kura sonuçları bir bir açıklanırken kura çekimi 10 Şubat 2026 tarihinde Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda devam ediyor. Kura çekimi Bilecik Merkez başta olmak üzere Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Yenipazar ilçelerini kapsıyor. İşte, TOKİ Bilecik kurası asil/yedek isim listesi ve sonuç sorgulama ekranı...
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hedefi kapsamında Bilecik’te yürüttüğü projelerde kura çekimi 10 Şubat 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği bilgileri, noter onay işlemlerinin bitmesiyle birlikte TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir hale gelecek.
Canlı yayında isimler anlık olarak takip edilebilirken sonuçların sisteme yansıması noter onay sürecine göre değişiklik gösterebiliyor.
Canlı yayında gerçekleşen Bilecik TOKİ kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek. Noter süreci tamamlandıktan sonra aynı bilgiler e-Devlet sistemi üzerinden de öğrenilebiliyor.
Başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden “TOKİ Hak Sahipliği Sorgulama” ekranını kullanarak asil ya da yedek listede yer alıp almadığını görüntüleyebilecek. Aynı zamanda TOKİ canlı yayın kaydı takip edilerek de isim listesi kontrol edilebilecek.
BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILAN PROJELER VE KONUT SAYILARI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|BİLECİK
|MERKEZ
|BİLECİK MERKEZ 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|450
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|2
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|BİLECİK BOZÜYÜK 370/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|370
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|3
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|BİLECİK BOZÜYÜK DODURGA 80/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|80
|HALK BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|4
|BİLECİK
|GÖLPAZARI
|BİLECİK GÖLPAZARI 115/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|115
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|5
|BİLECİK
|İNHİSAR
|BİLECİK İNHİSAR 74/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|74
|ZİRAAT BANKASI
|Yeterli başvuru toplanmadığında kura çekilişi yapılmayacaktır.
|6
|BİLECİK
|OSMANELİ
|BİLECİK OSMANELİ 110/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|110
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|7
|BİLECİK
|PAZARYERİ
|BİLECİK PAZARYERİ 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|8
|BİLECİK
|SÖĞÜT
|BİLECİK SÖĞÜT 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu
|9
|BİLECİK
|YENİPAZAR
|BİLECİK YENİPAZAR 20/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|20
|ZİRAAT BANKASI
|10.02.2026 11:00
|Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu