Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman, ertelendi mi? Osmaniye TOKİ kura tarihi değişti!
TOKİ’nin 500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ederken, Osmaniye için planlanan tarih değişti. Daha önce 6 Şubat olarak duyurulan Osmaniye TOKİ kura çekimi belirtilen günde yapılmadı. Yaşanan gelişmenin ardından gözler “Osmaniye TOKİ kurası ne zaman, ertelendi mi, yeni tarih belli oldu mu?” sorusuna çevrildi.
Osmaniye’de 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan programda bakanlar da konuşmalar gerçekleştirdi. Peki, Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman, ertelendi mi?
OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?
Osmaniye’de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılması planlanan TOKİ kura çekimi ertelendi. Şubat ayının ilk haftası için açıklanan takvimde Osmaniye kurasının 6 Şubat’ta yapılacağı belirtilmişti fakat kura çekimi belirlenen tarihte gerçekleştirilmedi. Güncellenen bilgilere göre Osmaniye TOKİ kurası 27 Şubat 2026 Cuma gününe alındı.
OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, KURA TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?
Osmaniye TOKİ kura çekimi için tarih değişti. Daha önce 6 Şubat olarak duyurulan kura tarihi, 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00 olarak güncellendi. Kura çekimi Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.
OSMANİYE TOKİ KURASI NEDEN 6 ŞUBAT’TA YAPILMADI?
Osmaniye’de 6 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni düzenlendi.
OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİMİ KONUT DAĞILIMI
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|KURA TARİHİ
|KURA YERİ
|1
|OSMANİYE
|MERKEZ
|OSMANİYE MERKEZ 1300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1300
|EMLAK KATILIM BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|2
|OSMANİYE
|BAHÇE
|OSMANİYE BAHÇE 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|3
|OSMANİYE
|DÜZİÇİ
|OSMANİYE DÜZİÇİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|4
|OSMANİYE
|HASANBEYLİ
|OSMANİYE HASANBEYLİ 220/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|220
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|5
|OSMANİYE
|KADİRLİ
|OSMANİYE KADİRLİ 700/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|700
|HALK BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|6
|OSMANİYE
|SUMBAS
|OSMANİYE SUMBAS 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI
|7
|OSMANİYE
|TOPRAKKALE
|OSMANİYE TOPRAKKALE 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|ZİRAAT BANKASI
|27.02.2026
11:00
|MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KONGRE VE SERGİ SARAYI