TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için takvim haftalık olarak yayınlanmıştı. Takvime göre, Yalova ve Kırıkkale'da inşa edilecek konutların kura çekimi 7 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Tarih bilgisi ardından saat detayı da belli oldu. Peki, TOKİ Yalova ve Kırıkkale kura çekimi yarın saat kaçta başlayacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Yalova ve Kırıkkale’de gerçekleştirilecek hak sahipliği belirleme kura çekiminin saati netleşti. 7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805, Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.

TOKİ Yalova ve Kırıkkale kura çekimi saati açıklandı!

TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ'nin YouTube sayfasındaki canlı yayın bilgilerine göre, Yalova ve Kırıkkale kura çekimi eş zamanlı olarak saat 11.00'de başlayacak. Canlı gerçekleşecek kura töreninde, başvurusu kabul edilen adaylar arasında konut sahibi olmaya hak kazanan isimler belirlenecek.

HAK SAHİPLERİ ONLİNE SORGULANABİLECEK

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet’e giriş yaparak asil ve yedek hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. Sonuç listeleri aynı gün TOKİ tarafından erişime açılacak.

TOKİ'DEN TAKVİM HATIRLATMASI

TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından takvime ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipliğinin tespitine yönelik kura takvimi haftalık olarak oluşturulmaktadır.

Kura gün ve saatleri belirlendikçe internet sitemiz (https://toki.gov.tr) ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuna duyurulacaktır." denildi.

