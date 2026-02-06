Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe 78 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Yankı dizisinde rol alan Nevin Efe'nin vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı mesajla duyurdu.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe geçirdigi koah atağı nedeniyle vefat etti. 78 yaşındaki oyuncu bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

MENAJERİ DUYURDU

Usta oyuncunun vefat haberini menajeri Ayça Irgan yayınladığı mesajla duyurdu:

“Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.

Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.

Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.



Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…

