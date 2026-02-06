26 yaşındaki Cansın Karakuş, çeyizi için biriktirilen altınlarını alışılmışın dışında bir yatırıma dönüştürdü. Genç kadın, yıllar boyunca kenara koyulan paralarını iş makinesi ve kepçeye yatırarak kendi işini kurdu. Karakuş, bu kararıyla hem hayalini gerçekleştirdi hem de yüksek kazanç elde etmeye başladı.

Ne altın, ne gümüş… Tüm birikimini kepçeye yatırdı. Şantiyelerin tozunu attırdı. Çeyiz için ayrılan altınlarını bozdurup üzerine kredi de çekerek yaklaşık 5 milyon TL değerindeki, 9 ton ağırlığında mini bir ekskavatör satın alan Cansın Karakuş, baretini takıp şantiye sahalarına indi. Kendi işinin başına geçen genç girişimci, sektörde kısa sürede dikkat çekti.

“ÇEYİZ PARAMLA KEPÇE ALDIM” “Benim şu an mini bir ekskavatörüm var. Bu 5 milyon TL’lik bir kepçe, 9 ton ağırlığında. Çeyiz paramla kepçe aldım, kendime iş kurdum. Bülent Ersoy da bu işi yapıyormuş, bir sürü kepçesi varmış onun da. Güzel gidiyor şu an” diyen Karakuş, yaptığı yatırımdan memnun olduğunu dile getirdi.

BABASI ONA İLHAM OLDU Mesleğe olan ilgisinin aileden geldiğini belirten Karakuş, babasının da yıllardır kepçe operatörlüğü yaptığını ifade ederek, “Babam 13 yaşından beri bu işi yapıyor. Neden ben de yapmayayım dedim. Annem benim için son 5 senedir çeyiz parası biriktiriyormuş. Madem böyle bir imkanımız var, ben de üstüne kredi çekeyim dedim. Bu şekilde peşinatını ödedik” diye konuştu.



“HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM” Genç kadın, çeyiz parasını bozmuş olmaktan pişmanlık duymadığını da vurguladı. Karakuş, “Eğer farklı bir yatırım yaparsam o parayla istediğim kadar çeyizimi de düzerim. Çeyiz önceliğim olmadı. Hiç de pişman değilim, çok mutlu hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Yalnızca yatırım yapmakla yetinmeyen Karakuş, kepçenin tüm teknik detaylarını da öğrenmeye başladı. Şantiyelerde aktif olarak çalıştığını anlatan genç girişimci, “Şu an burada işi öğreniyorum. Vincin gelmesi, binanın soyulması, kat eksiltme işlemleri, kepçenin arıza alması durumunda nasıl tamir edileceği gibi konularda bilgi ediniyorum. Gerekirse mazot da taşıyorum. Görenler çok şaşırıyor, sık sık durdurup soranlar oluyor” dedi.

AYLIK NE KADAR KAZANIYOR? Cansın Karakuş, aylık kazancının ise minimum 200 bin TL’den başladığını, yoğunluğa göre 1 milyon TL’ye kadar çıkabildiğini belirterek, hedefinin ilerleyen yıllarda müteahhitlik yapmak olduğunu söyledi.

