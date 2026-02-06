İstanbul’da 56 yıllık evli çift Aydın ve Taliha Salihoğulları, bir gün arayla hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen törenlerin ardından yan yana toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan 56 yıllık evli çiftten Aydın Salihoğulları (80) 4 Şubat tarihinde evinde rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aydın Salihoğulları, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aydın Salihoğulları'nın cenazesi 5 Şubat tarihinde memleketi Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'ne getirilerek, Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

EŞİNİN ARDINDAN DAYANAMADI

Taliha Salihoğulları ise eşinin vefatından yaklaşık 24 saat sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taliha Salihoğulları'nın cenazesi bugün Fatsa ilçesi Gölköy Mahallesi'ne getirildi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede, eşi Aydın Salihoğulları'nın mezarının yanında toprağa verildi.

