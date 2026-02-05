Transferde son olarak dünya yıldızı N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred ile forvet transferine kontenjan açmak için yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferi sonrası gözünü forvet transferine çeviren Fenerbahçe'de ayrılık iddiası ortaya atıldı.

ESPN Brasil’den Bruno Andrade'nin haberine göre; Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldızı Fred, Brezilya ekibi Palmeiras’a önerildi.

BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Haberde, Palmeiras’ın transfer için yalnızca Fred’in serbest kalması durumunda harekete geçeceği belirtildi. Yeşil-beyazlıların, mevcut şartlarda bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği aktarıldı.

YABANCI KONTENJANI DETAYI

Fenerbahçe cephesinde, yabancı kontenjanında yer açmak adına Fred ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün, bu hamleyle birlikte kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmayı hedeflediği kaydedildi.

