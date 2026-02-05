Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından kiraladığı Jhon Duran, Zenit ile anlaşmak üzere. Kolombiyalı golcünün muhtemel transferi Rus basınında geniş yer buldu. Hem mali detaylara hem de futbolcunun geçmişine dair çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin ardından bir diğer santrfor Jhon Duran'la da yollarını ayırmak üzere. Sezon başında Al-Nassr'dan kiralanan Kolombiyalı futbolcu, Rus kulübü Zenit'e imza atmaya hazırlanıyor.

KİRALAMA BEDELİ 4 MİLYON, OPSİYON 40 MİLYON EURO

Rus basınından Sport24'ün haberine göre; Zenit, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. 22 yaşındaki futbolcunun kiralama bedelinin bonuslarla birlikte 4 milyon euroya çıkacağı aktarıldı. Suudi kulübünün, Duran'ın maaşını ödemeye devam edeceği; Zenit'in, 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı belirtildi.

Jhon Duran

SOSYAL MEDYADA JOHN DURAN TARTIŞMASI

Jhon Duran'ın disiplin ihlalleri nedeniyle kötü bir şöhrete sahip olduğu ve Zenit'e transferinin sosyal medyada tartışmalara neden olduğu vurgulandı. Haberde, Duran'ın agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla gerginlik yaşadığı ifade edildi.

21 MAÇTA 5 GOL

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Kolombiyalı santrfor, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de 21 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

