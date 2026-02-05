Samsunspor kadrosunda yabancı kontenjanında yer alan Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan'ın, Türk vatandaşlığı başvurusu olumlu sonuçlandı. Kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 13'e düşen Karadeniz kulübü, bir transfer hakkı kazandı.

Samsunspor'da Elayis sevinci

Süper Lig ekibi Samsunspor'un devre arasında İtalya Serie B takımlarından Reggiana'dan transfer ettiği Elayis Tavsan için yapılan başvuruda yeni bir gelişme yaşandı. Yabancı oyuncu statüsünde bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemleri olumlu sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, Tavsan’ın vatandaşlık işlemlerinin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

Elayis Tavsan

Samsunspor’un açıklamasında, "Teşekkürlerimizle, oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz" denildi.

ELAYİS'İN KARİYERİ

Kırmızı-beyazlılarda 4 maça çıkan Elayis, Hollanda’da alt yaş milli takımlarında 15 karşılaşmada 4 gol attı. Sparta Futbol kariyerine Rotterdam’da başlayan Tavsan; Telstar, NEC Nijmegen, Hellas Verona, Cesena, Reggiana ve Samsunspor formalarıyla ise toplamda 214 maçta 46 gol kaydetti.

