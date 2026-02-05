Yeni yılın ilk aylarında bankalar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında güncellemeye gitti. Pek çok banka özellikle ilk kez müşteri olacaklara yönelik faizsiz finansman fırsatlarını öne çıkardı. Yapılan düzenlemelerin ardından faizsiz kredi sunan bankalar ve güncel kredi limitleri yeniden merak konusu oldu.

Şubat 2026 itibarıyla bankalar, artan nakit ihtiyacına karşılık faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını peş peşe güncelledi. Özellikle dijital kanallar üzerinden ilk kez müşteri olacaklara sunulan %0 faizli kısa vadeli kredi fırsatları, ön plana çıktı.İşte Şubat 2026’da faizsiz kredi veren bankalar ve öne çıkan kampanya detayları…

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, 5-8 Şubat tarihleri arasında bankanın mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlara yönelik faizsiz kredi kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yeni müşteriler, belirlenen şartları sağlamaları halinde 50 bin TL’ye kadar, 3 ay vadeli ve yüzde 0 faizli ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

AKBANK

Akbank, Şubat ayına özel olarak yeni müşterilere yönelik kredi kampanyasını duyurdu. Buna göre, 2 Şubat 2026 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirerek "Akbanklı olmak istiyorum" adımı üzerinden uzaktan müşteri olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni müşteriler, yüzde 0,99 faiz oranı ve 12 ay vade ile 100 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek.



Öte yandan, bankanın herhangi bir ürün veya hizmetini kullanmayan ve inaktif statüde bulunan müşterilere de ayrı bir kampanya sunuluyor. Aynı tarihler arasında ilk kez Akbank Mobil üzerinden süreci tamamlayan inaktif müşteriler, yüzde 0 faiz oranı ve 12 ay vade ile 45 bin TL’ye kadar kredi fırsatından yararlanabilecek.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

DENİZBANK

DenizBank, yeni müşterilere özel hazırladığı kampanya kapsamında faizsiz kredi imkânı sundu. Banka tarafından duyurulan kampanyaya göre, yeni müşteriler %0 faizli 25 bin TL’ye kadar taksitli nakit ve %0 faizli 65 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilecek.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

İŞ BANKASI

İş Bankası, mobil uygulaması İşCep üzerinden ilk kez müşteri olanlara yönelik faizsiz taksitli nakit avans kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında yeni müşteriler, kredi kartları aracılığıyla 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanabilecek. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli olacak.

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şubat 2026 faizsiz kredi veren bankalar ve geri ödeme planı

QNB FİNANSBANK

QNB, yeni müşterilere özel hazırladığı kampanya kapsamında faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu. Banka tarafından paylaşılan bilgilere göre, kampanyadan yararlanan yeni müşteriler yüzde 0 faiz oranıyla 60 bin TL’ye kadar ve 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası