Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. Böylece

Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası toplantısında faiz oranlarını piyasa beklentileriyle paralel olarak sabit tutma kararı aldı. Gecelik mevduat faiz oranı %2 seviyesinde bırakılırken; ana refinansman operasyonları ve marjinal borç verme faizleri sırasıyla %2,15 ve %2,40 seviyelerinde korundu.

ECB yetkilileri, özellikle son dönemde euronun 1,20 eşiğini aşan yükselişinin ihracat üzerindeki baskısını ve enflasyonist süreçleri yakından takip ediyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın hangi bankada daha ucuz? İşte makas farkının en düşük olduğu bankalar

BELİRSİZLİK VURGUSU

Donald Trump’ın yeniden gündeme getirdiği gümrük tarifesi tehditleri ve ticaret savaşlarına yönelik belirsizlikler, yatırım iştahını frenleyen temel riskler olarak öne çıkıyor.

Faiz kararına ilişkin karar metninde "Ekonomi, zorlu küresel ortama rağmen dirençli kalmaya devam ediyor. Ancak ticaret politikalarındaki öngörülemezlik ve jeopolitik gerilimler nedeniyle görünüm üzerindeki belirsizlik sürüyor." denildi.

GELECEK PROJEKSİYONLARI

Bankadan gelecekteki adımlara dair net bir yönlendirme gelmezken, faizlerin bir süre daha bu seviyede kalabileceği sinyali verildi. Analistler ve yatırımcılar, ECB'nin mevcut para politikası ayarlarını "iyi bir nokta" olarak tanımlaması nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca büyük bir değişiklik beklemiyor.

ECB’nin bu hamlesi, diğer büyük merkez bankalarının duruşuyla da örtüşüyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) da faizleri sabit tutarken, ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz haftaki toplantısında benzer bir karar almıştı. Ancak piyasa oyuncuları, enflasyonun hedefin altına sarkması durumunda hem BoE hem de Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine devam edebileceğini öngörüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası