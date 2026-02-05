TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Gram altın 7 bin 811 lira ile, ons altın 5 bin 595 dolar ile rekor kırdıktan sonra büyük bir düşüş yaşadı.

ALTINDA SON 10 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ Son 10 yılın en sert düşüşünü yaşayan altın fiyatlarındaki gerileme yatırımcıları da tedirgin etti. Altının gram fiyatı zirveden 1.600 lira, ons altın ise 1.100 dolar geriledi.

Ancak daha sonra tekrar toparlanan altının onsu 5 bin dolar sınırında, gramı ise 7 bin lira sınırında bulunuyor.



KAPALIÇARŞI'DA MAKAS 500 LİRAYI AŞTI Altındaki belirsizlik yatırımcıları korkuturken, dalgalanma nedeniyle Kapalıçarşı'da makas 500 lirayı aşmış durumda. Gram altın spot piyasada 6.900 lira sınırında bulunurken, Kapalıçarşı'da bu fiyat 7 bin 400 liranın üzerinde.

KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALMAK DAHA KARLI? Şu an kuyumcularda gram altın bulunmazken, yüksek fiyatlarda "Altını kuyumcudan mı, bankadan mı almak daha karlı?" sorusunu gündeme getirdi. Bankaların şu an altın satış fiyatları, fizikiye göre daha uygun durumda. Ancak alım fiyatı da fizikiye göre daha düşük.

ALTIN HANGİ BANKADA DAHA UCUZ? Peki altını hangi bankadan almak daha karlı. İşte banka banka güncel altın satış fiyatları. Not: Altın alış ve satış fiyatları bankaların mobil uygulaması üzerinden TSİ: 12.30 itibarıyla alınmıştır.

AKBANK BANKADAN ALIŞ: 6.942 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.622 TL

MAKAS FARKI: 320 TL

HALKBANK BANKADAN ALIŞ: 6.983 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.676 TL

MAKAS FARKI: 307 TL

GARANTİ BANKASI BANKADAN ALIŞ: 6.939 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.716 TL

MAKAS FARKI: 223 TL

DENİZBANK BANKADAN ALIŞ: 6.930 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.712 TL

MAKAS FARKI: 218 TL

İŞBANKASI BANKASI BANKADAN ALIŞ: 6.890 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.702 TL

MAKAS FARKI: 188 TL

TEB BANKADAN ALIŞ: 6.899 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.716 TL

MAKAS FARKI: 183 TL

YAPIKREDİ BANKADAN ALIŞ: 6.926 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.746 TL

MAKAS FARKI: 180 TL

ALBARAKA BANKADAN ALIŞ: 6.863 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.685 TL

MAKAS FARKI: 178 TL

KUVEYT TÜRK BANKADAN ALIŞ: 6.903 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.725 TL

MAKAS FARKI: 178 TL

ZİRAAT BANKASI BANKADAN ALIŞ: 6.886 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.710 TL

MAKAS FARKI: 176 TL



TÜRKİYE FİNANS BANKADAN ALIŞ: 6.833 TL

BANKAYA SATIŞ: 6.759 TL

MAKAS FARKI: 74 TL



Banka altın alım-satım fiyatları ve makas karşılaştırması...

