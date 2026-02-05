Altın hangi bankada daha ucuz? İşte makas farkının en düşük olduğu bankalar
TÜRKİYE GAZETESİ/Mesut Şahin- Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Gram altın 7 bin 811 lira ile, ons altın 5 bin 595 dolar ile rekor kırdıktan sonra büyük bir düşüş yaşadı.
ALTINDA SON 10 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
Son 10 yılın en sert düşüşünü yaşayan altın fiyatlarındaki gerileme yatırımcıları da tedirgin etti. Altının gram fiyatı zirveden 1.600 lira, ons altın ise 1.100 dolar geriledi.
Ancak daha sonra tekrar toparlanan altının onsu 5 bin dolar sınırında, gramı ise 7 bin lira sınırında bulunuyor.
KAPALIÇARŞI'DA MAKAS 500 LİRAYI AŞTI
Altındaki belirsizlik yatırımcıları korkuturken, dalgalanma nedeniyle Kapalıçarşı'da makas 500 lirayı aşmış durumda. Gram altın spot piyasada 6.900 lira sınırında bulunurken, Kapalıçarşı'da bu fiyat 7 bin 400 liranın üzerinde.
KUYUMCUDAN MI BANKADAN MI ALMAK DAHA KARLI?
Şu an kuyumcularda gram altın bulunmazken, yüksek fiyatlarda "Altını kuyumcudan mı, bankadan mı almak daha karlı?" sorusunu gündeme getirdi.
Bankaların şu an altın satış fiyatları, fizikiye göre daha uygun durumda. Ancak alım fiyatı da fizikiye göre daha düşük.
ALTIN HANGİ BANKADA DAHA UCUZ?
Peki altını hangi bankadan almak daha karlı. İşte banka banka güncel altın satış fiyatları.
Not: Altın alış ve satış fiyatları bankaların mobil uygulaması üzerinden TSİ: 12.30 itibarıyla alınmıştır.
AKBANK
- BANKADAN ALIŞ: 6.942 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.622 TL
- MAKAS FARKI: 320 TL
HALKBANK
- BANKADAN ALIŞ: 6.983 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.676 TL
- MAKAS FARKI: 307 TL
GARANTİ BANKASI
- BANKADAN ALIŞ: 6.939 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.716 TL
- MAKAS FARKI: 223 TL
DENİZBANK
- BANKADAN ALIŞ: 6.930 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.712 TL
- MAKAS FARKI: 218 TL
İŞBANKASI BANKASI
- BANKADAN ALIŞ: 6.890 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.702 TL
- MAKAS FARKI: 188 TL
TEB
- BANKADAN ALIŞ: 6.899 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.716 TL
- MAKAS FARKI: 183 TL
YAPIKREDİ
- BANKADAN ALIŞ: 6.926 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.746 TL
- MAKAS FARKI: 180 TL
ALBARAKA
- BANKADAN ALIŞ: 6.863 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.685 TL
- MAKAS FARKI: 178 TL
KUVEYT TÜRK
- BANKADAN ALIŞ: 6.903 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.725 TL
- MAKAS FARKI: 178 TL
ZİRAAT BANKASI
- BANKADAN ALIŞ: 6.886 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.710 TL
- MAKAS FARKI: 176 TL
TÜRKİYE FİNANS
- BANKADAN ALIŞ: 6.833 TL
- BANKAYA SATIŞ: 6.759 TL
- MAKAS FARKI: 74 TL
Banka altın alım-satım fiyatları ve makas karşılaştırması...