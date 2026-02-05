İran Devrim Muhafızları Ordusu IRGC, Basra Körfezi’nde yakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki petrol tankerinin durdurulduğunu duyurdu. Operasyonun, Fars Adası açıklarında gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Körfezi’nde yakıt kaçakçılığı yaptığı belirtilen iki tekneyi durdurdu.

BİR MİLYONDAN FAZLA LİTRE YAKIT ELE GEÇİRİLDİ

İran kaynaklarına göre teknelerde yapılan aramalarda bir milyondan fazla litre kaçak yakıt ele geçirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsir yakıtın yasa dışı yollarla Körfez hattı üzerinden taşındığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Basra Körfezi’nde iki petrol tankerine müdahale etti

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri 2. Bölge Komutanı Haydar Hüneriyan Mücerred de konuya ilişkin açıklamasında "Farisi Adası civarında yakıt kaçakçılığı yapan 2 tekne ele geçirildi. 1 milyon litreden fazla kaçak yakıt taşınan teknelerdeki 15 yabancı mürettebat gözaltına alındı." dedi.

El konulan tankerlerin bandırası ve alıkonulan kişilerin uyruğuna ilişkin bilgi verilmedi. Gözaltına alınan kişileri yasal işlemler için adli makamlara sevk edildiği bilgisi aktarıldı.

Ayrıntılar geliyor...



Haberle İlgili Daha Fazlası