6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Malatya genelinde olduğu gibi Battalgazi ilçesinde de ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından, ilçe genelinde başlatılan kapsamlı yeniden inşa sürecinde sona gelindi. Depremde zarar gören konut alanları, kırsal yerleşimler ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan çarşı merkezinde yürütülen çalışmalarla birlikte, üçüncü yıl itibarıyla kalıcı konutlar, iş yerleri ve sosyal alanlar büyük ölçüde tamamlanarak yaşam yeniden kuruldu.

TOPLAM 26 BİN 915 KONUTUN İHALESİ YAPILDI

Battalgazi ilçe sınırları içerisinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 41 ihale çerçevesinde 26 bin 915 konutun ihalesi gerçekleştirildi. Aynı süreçte 3 bin 487 ticarethane, 483 ofis, 21 fırın ve 10 caminin ihalesi yapılırken, 3 deponun üretimi sürüyor.

BAHÇEBAŞI VE ÇAMURLU’DA DEV KONUT ALANLARI

İlçenin yeniden inşasında önemli merkezlerden biri olan Bahçebaşı mevkiinde, 12 etap halinde yürütülen projeler kapsamında 10 bin 770 konut, 120 dükkân ve 5 cami ihale edildi. Bu konutlardan 5 bin 230’unun yapımı tamamlanırken, 3 bin 774 vatandaş anahtarlarını teslim alarak yeni yuvalarına yerleşti.

Çamurlu mevkiinde ise 3 etapta 2 bin 421 konut, 29 dükkân ve 1 caminin ihalesi yapılırken, burada da 647 vatandaşın anahtar teslimi gerçekleştirildi. Deprem sonrası planlamada önemli yer tutan rezerv alanlarda, Battalgazi ilçesi genelinde 25 ihale kapsamında 13 bin 724 konut, 3 bin 313 ticarethane, 483 ofis, 21 fırın ve 3 deponun ihalesi tamamlandı. Özellikle depremde büyük yıkım yaşayan ve Battalgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan çarşı merkezinde, ticari hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik dükkân ve ofis projelerinde kura ve teslim süreçleri aşama aşama ilerliyor.

Kura süreçlerine bakıldığında, Battalgazi ilçesinde toplam 22 bin 196 konutun kurası çekildi. Bu kapsamda 13 bin 56 konut AFAD, 153 konut sosyal konut, 8 bin 987 konut ise rezerv alan ve kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerine tahsis edildi. Anahtar teslimlerinde ise toplam 4 bin 843 konutun teslimi tamamlandı. Bunların 4 bin 281’i AFAD, 140’ı sosyal konut, 422’si ise kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi. Çarşı merkezindeki ticari alanları kapsayan süreçte ise 149 dükkânın ve 371 ofisin kura çekimleri tamamlandı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

İlçe merkezindeki konut ve iş yeri projeleriyle birlikte kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar da eş zamanlı olarak sürüyor. Bu doğrultuda 118 farklı lokasyonda 496 adet çelik köy evi teslim edilirken, 30 lokasyonda 407 konutluk toplu alan ile 88 lokasyonda 89 yerinde dönüşüm konutunun yapımı devam ediyor. İlçe genelindeki 496 konutta ortalama fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80,48 seviyesine ulaştı.

