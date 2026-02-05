Uşak’ta Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü’nde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta 3 otomobilin karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

3 ARAÇ ÇARPIŞTI

G.T. (23) yönetimindeki 64 LV 405 plakalı otomobil, trafik yoğunluğunun yaşandığı Şehit Piyade Asteğmen Mehmet Bozkuş Köprüsü'nde S.Y. (46) idaresindeki 64 AAU 395 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de önünde bekleyen M.D'nin (56) kullandığı 64 LV 431 plakalı otomobile çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden M.D. ve S.Y. ile otomobillerdeki S.T. (23) ve G.Y. (39) ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

