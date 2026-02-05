Düzce’de Anadolu Otoyolu'nda bir araç, önünde ilerleten tıra çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yolda trafik akışı durdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde feci bir kaza meydana geldi.

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki araç, H.E. idaresindeki tıra çarptı.

Düzcede feci kaza: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

1 YARALI, 1 ÖLÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.

Düzcede feci kaza: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

TRAFİK DURDU

Yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı H.S. ise hastaneye kaldırıldı. H.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Tır sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaza nedeniyle yolda trafik akışı kısa süreli durdu.

Düzcede feci kaza: 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Haberle İlgili Daha Fazlası