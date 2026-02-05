Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, grupta 3 puanı bulunan Körfez ekibini kayıpsız geçerek liderliğini devam ettirmeyi hedefliyor. Müsabakanın önemli pozisyonlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

KOCAELİSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

Gol: 18' Serdar Dursun (P)

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem, Keita, Show Cafumana, Tayfur, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Kartal, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim, El Bilal.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU YÖNETİYOR

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çaldı. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta birer galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

TEK EKSİK ASLLANİ

Beşiktaş'ta kupada oynanacak Kocaelispor müsabakasında Kristjan Asllani dışında eksik oyuncu yok.

Ligde forma giydiği ilk maçta Konyaspor karşısında kırmızı kart gören Asllani, Kocaelispor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

KUPADAKİ 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.

1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle cevap verdi.

NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, son 11 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 9, Türkiye Kupası'nda da 2 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu maçlarda Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor ve Konyaspor'u yenen Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise berabere kaldı.

