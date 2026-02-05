Real Madrid'de yapılan son fizik testlerinde milli futbolcumuz Arda Güler; aerobik performans, solunum verimliliği ve efor kapasitesinde takımın en iyi sonucunu elde ederek herkesi geride bıraktı.

İspanyol devi Real Madrid'de Antonio Pintus yönetiminde yapılan son fizik testlerinde Arda Güler, en iyi sonuçları elde ederek takım arkadaşlarını geçti.

TAKIMIN EN YÜKSEK PERFORMANSINA İMZA ATTI

Marca'nın haberine göre; Real Madrid teknik heyeti, antrenmanda futbolcuları metabolik maskelerle teste tabi tuttu. Bu özel sistem sayesinde oyuncuların solunum kapasitesi, aerobik dayanıklılığı ve fiziksel verimliliği anlık olarak ölçüldü ve yapılan testlerde Arda Güler, takımın en yüksek performansına imza attı.

Real'de fiziksel yönden büyük gelişim kaydeden 21 yaşındaki futbolcu, "fiziksel olarak yetersiz" şeklinde eleştirileri bir kez daha boşa çıkararak teknik heyetin takdirini kazandı.

Arda Güler

ŞAMPİYONLAR LİGİ VERİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde Tchouameni ve Bellingham ile birlikte maç başına en çok koşan oyuncular arasında yer alan milli yıldız, sahada kaldığı 556 dakikada toplam 55,6 kilometre mesafe kat etti.

BEKLENTİLERİ ÜZERİNDE

Yapılan bu testlerin oyuncuların yükleme planlamasında ve performans yönetiminde önemli rol oynadığı ve Arda'nın bu süreçte beklentilerin üzerine çıktığını belirtildi.

Test sonuçları, Arda Güler'in sadece teknik değil, fiziksel anlamda da Real Madrid seviyesine ulaştığını ve uzun vadede takımın önemli parçalarından biri olmaya aday olduğunu gözler önüne serdi.



