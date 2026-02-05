Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişi Avrupa sahnesine taşındı. ASELSAN, Çekya merkezli CSG grubuna bağlı Excalibur International ile Avrupa Birliği merkezli stratejik bir ortak girişim için anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, tamamen Türkiye’de geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi, Avrupa pazarına açılarak İHA’lara karşı düşük maliyetli ve yüksek etkili bir çözüm olarak sunulacak.

Anlaşma kapsamında, Türkiye’de geliştirilen KORKUT 140/35 Yakın Alan Hava Savunma Sistemi, Çek üretimi Tatra Force 6×6 tekerlekli platforma entegre edilecek.

KORKUT SİSTEMİ AVRUPA PAZARINA AÇILIYOR

Taraflar, KORKUT hava savunma sisteminin hem Avrupa ülkeleri hem de küresel pazar için sunulacağını açıkladı.

Sistem, kısa menzilli hava tehditleri ve özellikle insansız hava araçlarına karşı kullanım için tasarlandı.

ÜRETİM ÇEKYA VE SLOVAKYA’YA TAŞINIYOR

Anlaşma çerçevesinde sistem yerelleştirme süreci de başlatılıyor. Üretimin önemli bir bölümünün Çekya ve Slovakya’daki CSG tesislerinde yapılması planlanıyor.

Ortak girişim, hava savunmanın yanı sıra elektronik harp, akıllı mühimmat ve sınır güvenliği alanlarında da faaliyet gösterecek.

İHA’LARA KARŞI DÜŞÜK MALİYETLİ ÇÖZÜM

Excalibur International CEO’su Milos Sivara, KORKUT sisteminin programlanabilir mühimmat kullandığını ve tek bir İHA’yı etkisiz hale getirme maliyetinin, hedef alınan İHA’nın maliyetine yakın olduğunu söyledi.

ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol ise ortak girişimle birlikte şirketin Avrupa ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine yönelik çözümler sunacağını ve küresel savunma pazarındaki endüstriyel varlığını güçlendireceğini açıkladı. KORKUT’un Tatra platformuyla birleşmesi, yüksek mobiliteye sahip bir araç üzerinde gelişmiş sensör ve atış kontrol kabiliyetlerini bir araya getiriyor.

DAKİKADA 1.100 ATIM

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için “sistemler sistemi” olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi’nde yerli savunma şirketleri ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları iş birliğine giderken, son olarak KORKUT’un muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı duyuruldu. KORKUT Sistemi; hareketli unsurlar ile mekanize birliklerin hareketi hâlinde dahi yüksek isabet oranı sağlanması, gece-gündüz her türlü arazi ve hava şartlarında hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi. KORKUT, üç Silah Sistemi Aracı (SSA) ve bir Komuta Kontrol Aracından (KKA) oluşan takımlar hâlinde görev yapıyor. Ateş gücü MKE tarafından üretilen iki adet 35 milimetrelik toptan oluşan KORKUT, dakikada 1.100 mermi atabiliyor. Ayrıca, havada parçalanan 35 milimetrelik parçacıklı mühimmatı da kullanılabiliyor.

