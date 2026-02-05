Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'deki Kocaelispor maçındaki hareketi nedeniyle 2 maç ceza aldı. Skriniar, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçlarında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki savunma oyuncusu Milan Skriniar, Kocaelispor maçında tribünlere yönelik hareketi sebebiyle 2 maç men ceza aldı.

2 MAÇI KAÇIRACAK

Deneyimli savunmacı, Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor ve Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak. Kocaelispor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç'a bir maç men cezası verildi.

PFDK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Fenerbahçe A.Ş. görevlisi Emir Hulusi Yolaç’ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000.-tl para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş. sporcusu Milan Skriniar’ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 2 resmi müsabakadan men ve 80.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

