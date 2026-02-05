Anadolu Ajansı
Erzurum'da hareketli saatler... "Evde zorla tutuluyorum" dedi, ekipler kapıyı kırarak kurtardı
Erzurum’da 21 yaşındaki genç kadının “evde zorla tutuluyorum” ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla valizleriyle kurtarılan genç kadın hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da yaşanan olayda, 21 yaşındaki B.K., 2 katlı müstakil binada zorla tutulduğunu söyleyip polise ihbarda bulundu.
Talep üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
VALİZLERİYLE BİNADAN ÇIKARILDI
Kadın, eve gelen polislere dış kapının kilitli olduğunu belirtince, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencereden indirilmek istedi.
Ancak, korktuğu gerekçesiyle merdivenden inemeyen B.K, itfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla valizleriyle binadan çıkarıldı.
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen B.K, ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
