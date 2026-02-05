Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferini resmen açıkladı.

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan Can Armando Güner'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir." denildi.

7 GOLE KATKI YAPTI

Can Armando Güner, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asistlik performans sergiledi, 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.

