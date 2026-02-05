Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Marco Asensio gollerine devam etti. Brezilyalı futbolcu Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a çıkardı. Asensio ise Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, Erzurumspor FK karşısında kaydettiği 2 golle bu sezonki gol sayısını 19'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci maçına çıkan Talisca, iki maçta 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ligde 11, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Turkcell Süper Kupa'da da 1 golü bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon forma giydiği 33'üncü resmi maçta 19 kez fileleri havalandırdı.

Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan gol şov

ASENSİO, KUPADA İKİNCİ KEZ GOL ATTI

Erzurumspor FK karşısında beraberliği getiren golü kaydeden İspanyol futbolcu Marco Asensio, Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci gol sevincini yaşadı.

Kupada ilk maçta Beşiktaş karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Asensio, Beyoğlu Yeni Çarşı'yla oynanan mücadelede kadroda yer almamıştı.

Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 16 maçta ise 9 gol kaydederken bu sezon resmi maçlarda 11 gole ulaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası