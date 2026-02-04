Gaziantep’teki Suriye sınırında bulunan Karkamış antik şehrinde 2011’den bu yana devam eden arkeolojik kazılarda onlarca eser gün yüzüne çıkarıldı.

Murat Öztekin - O eserlerden 57’si ise “Fırat Kıyısında Hititlerin Karkamış’ı: Yeni Keşifler ve Yeni Katkılar” adlı sergiyle Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesinde ziyaretçilerle buluşturuldu.

Sergide, demir çağına yani MÖ 12. asırdan 6. yüzyıla tarihlenen eserler görülebiliyor. Silindir ve damga mühürler, bronz figürinler, pişmiş toprak kaplar ve bezemeli taştan meydana gelen buluntular, Karkamış’ın siyasi, idari ve sanatsal dünyasına ışık tutuyor. Türk-İtalyan komitesince gerçekleştirilen arkeolojik kazılara SANKO Holding koruma ve restorasyon desteği veriyor. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin ev sahipliğinde oluşturulan sergi, 26 Mart’a kadar açık kalacak.



