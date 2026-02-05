İhlas Haber Ajansı
Hatay'da 5 çocuk babası adamın korkunç sonu! İntiharının nedeni ortaya çıktı
Hatay'da 5 çocuk babası bir adam eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda, üstü yarı çıplak şekilde atlayan Suriye uyruklu 23 yaşındaki genci görenler durumu ekiplere bildirdi.
Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Akademisyenden çocukları hedef alan skandal paylaşımlar! "Üretmeyin, uyutun"
5 ÇOCUĞU VARMIŞ
M.V.'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle tartıştıktan sonra atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Çalışmaların ardından yabancı uyruklu genç babanın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye morga kaldırıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Erzurum'da hareketli saatler... "Evde zorla tutuluyorum" dedi, ekipler kapıyı kırarak kurtardı
Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR