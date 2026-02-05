Hatay'da 5 çocuk babası bir adam eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan olayda, üstü yarı çıplak şekilde atlayan Suriye uyruklu 23 yaşındaki genci görenler durumu ekiplere bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.

5 ÇOCUĞU VARMIŞ

M.V.'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle tartıştıktan sonra atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Çalışmaların ardından yabancı uyruklu genç babanın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye morga kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

