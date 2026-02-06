Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı. BDDK ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de çok sayıda üst düzey değişiklik yapıldı.

Yeni atama kararları Resmi Gazete'de duyuruldu. Kararlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumları kapsıyor.

BBDK'DAKİ ATAMALAR

2026/44 sayılı kararla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na atamalar yapıldı. Buna göre:

Yakup ASARKAYA, Kurul İkinci Başkanlığına,

Olcay TURAN, Üyeliğe,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci KAYA, Kurul Üyeliğine atandı.

Atamalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnameleri uyarınca gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAKİ ATAMALAR

2026/46 sayılı kararla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda beş genel müdür yardımcılığına atama yapıldı:

Harun AYDOĞMUŞ ve Cem Gökmen GÖKÇE, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına,

Selim DAĞLIOĞLU, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına,

Salih Turgay IŞIK, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına,

Rıfat Koray KÖPRÜLÜOĞLU, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına atandı.

SGK'DA ÜST DÜZEY ATAMALAR

Aynı tarihli kararlarla Sosyal Güvenlik Kurumu’nda da üst düzey atamalar gerçekleştirildi:

Yunus ELİTAŞ, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (2026/47 sayılı karar),

Celalettin SIVACI, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine (2026/48 sayılı karar) atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ VE ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı’nda da bir müfettiş ataması ile il milli eğitim müdürlüklerinde önemli değişiklikler yapıldı:

Hacı Atakan DOĞAN, Bakanlık Müfettişliğine atandı (2026/49 sayılı karar).

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK görevden alınırken, yerine Ayhan IŞIK getirildi.

Bursa, Edirne, Adana, Van ve Balıkesir il milli eğitim müdürlüklerine sırasıyla Gürhan ÇOKGEZER, Ahmet ALİREİSOĞLU, Mehmet Nurettin ARAS, Bilal Yılmaz ÇANDIROĞLU ve Selehattin KAL atandı.

