İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Ademola Lookman'ın gol attığı maçta Atletico Madrid, Real Betis'i 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis ile karşı karşıya geldi.

ATLETICO 5 GOLLE TURLADI

Benito Villamarín Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 5-0 kazanan Atletico Madrid, yarı finale yükseldi.

Atletico Madrid'e turu getiren golleri 12. dakikada Dávid Hancko, 30. dakikada Giuliano Simeone, 37. dakikada Ademola Lookman, 62. dakikada Antoine Griezmann ve 83. dakikada Thiago Almada kaydetti.

LOOKMAN 2 GOLE KATKI YAPTI

Atletico ile ilk maçına çıkan yeni transfer Ademola Lookman, 79 dakika sahada kaldı. Nijeryalı futbolcu, mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı. Bu skorla Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Real Betis ise kupaya veda etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası