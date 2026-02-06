Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Konyaspor, teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör İlhan Palut ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve ilgili kurulumuz, Sayın İlhan Palut ile gerçekleştirdiği görüşmeler neticesinde kendisinin Tümosan Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilmesi konusunda prensipte anlaşmışlardır. Resmi sözleşme 6 Şubat 2026 Cuma günü imzalanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

KONYASPOR'A GERİ DÖNDÜ

Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran İlhan Palut, Karadeniz ekibinin başında çıktığı 96 maçta 1.33'lük puan ortalamasına imza atmıştı.

İlhan Palut, 2021-2023 yılları arasında Konyaspor'da görev almış ve 81 maçta 1.64'lük puan ortalaması yakalamıştı.

