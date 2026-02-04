Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın İstanbulspor'u ağırladığı maçta sarı kırmızılı golcü Ahmed Kutucu ile konuk ekip kalecisi İsa Doğan, kafa kafaya çarpıştı ve iki futbolcu da baygınlık geçirdi. Elmacık kemiği kırılan kaleci Doğan, sahaya giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmed Kutucu'nun ise durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışma sonrasında kısa süreli baygınlık geçiren Ahmed Kutucu, tedavisi sonrası kenara geldi. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için sahaya ambulans dahil oldu ve Doğan, sedyeyle oyundan çıktı. Elmacık kemiği kırılan İsa Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İsa Doğan'ın ambulansla hastaneye kaldırıldığı an

AHMED TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed Kutucu için "İyi" işareti yaptı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı. Milli futbolcunun durumunun iyi olduğu ancak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



