Piyasalarda son dakika! 5 Şubat 2026 gram altın fiyatı (TSİ 06:00 itibarıyla) 6.865 TL ve ons altın fiyatı 4.835 dolardan güne başlıyor. Ons altında kayıplar ilk işlemlerde %2’yi aşarken; gümüş fiyatı da %15’e yaklaşan düşüşle 75 doları test etti. Dolar endeksinin 2 haftanın zirvesine çıkması, ABD ve Çin devlet başkanları arasındaki olumlu görüşme, güçlü gelen ABD verileri ve ETF’lerden milyar dolarlık para çıkışları kıymetli metalleri baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken, dünkü işlemlerde 5.000 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons fiyatında yön yeniden aşağı döndü. Ons en yüksek 5.091 dolar test ettikten sonra, kapanışı, sınırlı bir primle 4.965 dolardan gerçekleştirdi.

Bugünkü işlemlerde ise ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.835 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

5 ŞUBAT 2026 GRAM ALTIN

Onstaki düşüşten etkilenen gram fiyatı da geriledi. Spot piyasada işlem gören 5 Şubat 2026 gram altın fiyatı 6.865 TL’den güne başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.370 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 12.060 TL’den gerçekleşiyor.

ABD VE ÇİN DİYALOĞU

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; son 1 yıllık dönemde zaman zaman iplerin gerildiği ABD ve Çin’in devlet başkanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, piyasalarda güvenli liman talebini sınırlı da olsa düşürdü.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Cinping ile “mükemmel bir telefon görüşmesi” yaptığını açıkladı. Şi Cinping’in ise ABD ile ilişkilere büyük önem verdiği, tarafların fikir ayrılıklarını güçlü bir iletişimle yönetmesi gerektiği yönünde görüşlerini aktardığı ifade edildi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİYOR

Bu arada dolar endeksi bugünkü işlemlerde 97,80 seviyesini test etti ve sın 2 haftanın en yüksek seviyesine yöneldi. FED Başkanlığı için “şahin bir isim” olan Kevin Warsh isminin öne çıkmasının ardından dolarda başlayan güçlenme eğilimi, kıymetli metalleri elde tutmanın maliyetini de artırıyor e altında satış baskısı öne çıkıyor.

ABD VERİLERİ

ABD’de Ocak Ayı Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi de 53,5 beklentiye karşılık 53,8 olarak geldi ve “ekonomide canlılık” işareti vererek “daha düşük faiz” ihtiyacını düşürdü. Dikkatler yarın açıklanacak ABD Ocak Ayı Tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.

ÇİN’DE GÜÇLÜ SATIŞ

Öte yandan altın fonlarından da (ETF) bu hafta güçlü çıkışlar yaşanıyor. Çin'in en büyük 4 altın destekli ETF’i, salı günü 980 milyon dolarlık çıkış bildirdi. Bu rakam, tarihteki “en büyük günlük para çıkışı” olarak da kayıtlara geçti.

Pazartesi günü de söz konusu ETF’lerden 317 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştı. Böylece haftanın ilk yarısında sadece Çin’deki altın ETF’lerinden para çıkışı 1,3 milyar dolara yaklaştı.

GÜMÜŞTE SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda gümüş fiyatında da sert gerilemeler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde 88,20 dolardan kapanış yapan gümüş fiyatı, bugün sabah saatlerinde %-15’e yaklaşan değer kaybı ile en düşük 75 doları test etti. Ardından gelen tepki alımları ile fiyatlar yeniden 76 doların üzerine yöneldi.

