Bitcoin’de şok! Kripto varlık 71 bin dolara kadar geriledi ve 15 ayın dibini gördü. Böylece BTC, ABD Başkanı Trump’ın seçim zaferinin ardından gelen kazanımlarını sildi. Jeopolitik riskler, dolar endeksinde yükseliş, kurumsal talepte düşüş, ETF’lerden çıkış, yasal düzenlemelerin yavaşlaması, kaldıraçlı pozisyonların hızlı tasfiyesi ve ABD’li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplar, kripto varlıkları da baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kripto varlıklarda son günlerde yaşanan düşüş hızlandı. Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, bugünkü işlemlerde (TSİ 07:00 itibarıyla) en düşük 71 bin doları test etti. Böylece BTC fiyatı Kasım 2024’ten bu yana en dip seviyelerine çekildi.

BTC fiyatı, aynı zamanda ABD Başkanı Trump’ın seçim galibiyeti ile yükselişe geçtiği bölgeye de dönüş yaptı ve o tarihten sonra gerçekleşen kazanımlarını sildi.

ZİRVEDEN %45 GERİLEME

Son olarak 28 Ocak tarihinde 90 bin doları test eden Bitcoin’de, 1 haftalık düşüşün boyutu yüzde 20’yi aştı. BTC fiyatında, geçen yıl test edilen 126 bin 200 dolar zirvesinden itibaren gerçekleşen kayıp ise %45’e yaklaştı.

Bitcoin, kripto para destekçisi Donald Trump’ın başkanlığı sonrasında ABD’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler ve kurumsal taleple birlikte, geçen yılın ilk 3 çeyrek döneminde altın çağını yaşamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte sert düşüş! İşte fiyatları aşağı çeken 4 gelişme

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Ocak ayında jeopolitik risklerde yaşanan yükselişler riskli varlık grubunda yer alan kriptolardan para çıkışını tetiklemişti.

Son dönemde ise ABD Merkez Bankası (FED) Başkanlığı için “şahin bir isim” olan Kevin Warsh isminin öne çıkması ve dolar endeksinin 97,80 ile 2 haftanın zirvesine yönelmesi, kripto varlıklarda baskıyı artırdı.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Öte yandan kriptolar özelinde dikkat çeken para çıkışları 3 aydır yaşanıyor. Kasım ayında yaklaşık 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçen para çıkışı, aralıkta 2 ve ocakta 3 milyar doları buldu.

ABD’de kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin son dönem yavaşlaması, kurumsal talepte düşüş ve “yükseliş yönlü” kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi de düşüşte etkili oluyor.

ABD’li Citi, bu hafta yayımladığı bir raporda, BTC için, 70 bin doların izlenmesi gereken önemli bir seviye olduğunu vurguladı.

ETHEREUM DA DÜŞÜYOR

Bu arada piyasanın ikinci büyük kripto varlığı olarak bilinen Ethereum da 2.100 doların altını test etti ve Mayıs 2025’ten bu yana en düşük seviyelerine çekildi.

“TEKNOLOJİ BALONU” MU?

ABD’li teknoloji şirketlerinin hisselerinde son günlerde yaşanan değer kayıpları da “balon” endişelerini yükselterek kripto varlıkları baskılıyor. Nvidia hissesinde son 5 işlem gününde yaşanan gerileme %9’a yaklaştı. AMD hissesi sadece dün %-17,31 gibi sert bir düşüşe sahne oldu.

BTC İLE İLGİLİ ŞİRKETLER

ABD borsalarında işlem gören BTC hazine şirketleri ve madencilerin hisselerinde de düşüşler yaşanıyor.

BTC’nin en büyük kurumsal sahibi olan ABD’li Strategy şirketinin hissesi, son 1 ayda yaklaşık %22 geriledi. 713 bin 502 adet BTC’ye sahip şirketin ortalama maliyeti 76 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Böylece Strategy, BTC yatırımlarından zarar etmeye başladı.

Kripto varlıklarla ilgili diğer hisseler Coinbase dün %-6,14, Robinhood Markets %-7,41, MARA Holdings %8,51 ve Riot Platforms %-7,82 değer kaybetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası