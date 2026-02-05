Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmada, merkez Bağlar ilçesinde "galeri işletmeciliği" görünümü altında tefecilik faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı.

20 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin yüzde 15-20 oranında faiz karşılığında para verdikleri ve çek kırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca 7 ayrı eylem kapsamında yaklaşık 20 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi tespit edildi.

Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 30 Ocak'ta yapılan aramalarda 53 çek ve senet, ajanda ve çeşitli sözleşmeler ile tüfek ele geçirildi.

6 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından 2 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

