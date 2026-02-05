Adana’da bir evde gece yarısı çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangında, 89 yaşındaki ev sahibi ve eşi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Hüseyin Göral'a (89) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

YAŞLI ÇİFTİ KOMŞULARI KURTARDI

Çevredeki vatandaşların yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde bulunan Hüseyin Göral ve eşi vatandaşların da yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

