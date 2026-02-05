Anadolu Ajansı
Bursa'da yangın! Tekstil fabrikasının deposu alev aldı
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızlı müdahalenin ardından söndürüldü.
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının tek katlı deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Avcılar'da yangın paniği! Tekstil atölyesinin deposu alevlere teslim oldu
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın etraftaki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerin diğer binalarda çalıştığı, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR