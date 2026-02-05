Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler hızlı müdahalenin ardından söndürüldü.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Gül Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasının tek katlı deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursada yangın! Tekstil fabrikasının deposu alev aldı

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın etraftaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Bursada yangın! Tekstil fabrikasının deposu alev aldı

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Gece yarısı çıkan yangın korkuttu! İşletme ve araçta ağır hasar

Fabrikanın gece vardiyasındaki işçilerin diğer binalarda çalıştığı, yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası