Antalya’nın Alanya ilçesi Bademağacı Mahallesi’nde bulunan bir piknik işletmesinde gece saat 01.00 sıralarında çıkan yangın, bölgede hareketli dakikalara neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek işletme içerisinde park halindeki Fiat marka Tofaş otomobile sıçradı. Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, işletmede de maddi hasar oluştu. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

