Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusunda yapılan inceleme sonucu ses kayıt cihazındaki (CVR) bütün bilgilerin çözüldüğünü, pilotların iki jeneratörün devre dışı kaldığına dair konuşmalarının olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığın deprem bölgesindeki yatırımlarına ve Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağa yönelik inceleme çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı. Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusundaki incelemelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, uçağın kuleyle acil durum çağrısından önce de sonra da sürekli görüşme yaptığını ve elektrik arızası yaşadığından bahsettiğini ifade etti.

"PİLOTLAR DÖNME TALEBİ İLETTİ"

Uraloğlu, bir müddet sonra pilotların havalimanına dönme talebini ilettiğini ve bu talebi iletmede havacılıkta kullanılan en üst çağrının bir altı olan "PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN" çağrısı yaptıklarını söyledi. Bu çağrıdan sonra da kulenin uçağı yönlendirme noktasında çalışmalara başladığını aktaran Uraloğlu, uçakta sistemlerin tamamen gitmesi nedeniyle manuel yönlendirme çabalarının başladığını anlattı.

Uraloğlu, dönüş yoluna geçtikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda bütün uçuş ve kalkışların durduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"FOTOĞRAFLARI GÖRDÜM"

"Tabii son aşamada pilot, en üst seviyedeki acil durum çağrısı olan 'MAYDAY' çağrısını yapmamakla beraber bir tuşu devreye alıyor ki bu tuş bunun içindir. Bu çağrıyı da kule esasında bir anlamda görmüş oluyor. Ancak yeterince irtifaya inip havalimanına yaklaşıncaya kadar Haymana'da kaza-kırıma uğruyor. Uçaklarda iki tane cihaz vardır. Bir tanesi veri kaydı yapar, bir tanesi de ses kaydı yapar. Hani karakutu dediğimiz cihazlar bunlardır ve ikisi de ağır hasarlı. Fotoğraflarını ben de gördüm."

Ağır hasarlı cihazları Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD olmak üzere dünyada 4 ülkenin çözebildiğini kaydeden Uraloğlu, Libya tarafıyla yapılan istişarelerle de Fransa'nın üretici ülke olması sebebiyle İngiltere'de incelenmesi kararının verildiğini belirtti. Uraloğlu, Bakanlığın kaza-kırım ekiplerinin uçağın düştüğü noktadaki bütün incelemelerden İngiltere'deki yapılan işlemlere refakat edinceye kadar süreci takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"37 DAKİKALIK BİR SÜREÇ VAR DÜŞENE KADAR"

"Orada ses kayıt cihazında şunları gördük, uçak, 23 Aralık (2025 yılı) saat 20.17'de havalanıyor. Üç motorlu bir uçak bu. Sadece 2. dakikada pilotlar ikinci jeneratörünün devre dışı kaldığını, yaklaşık 13-14 saniye sonra üçüncü jeneratörün devre dışı kaldığını söylüyor, ancak birinci jeneratörle ilgili orada bir bilgi yok. Konuşmalar birazcık daha devam ettiğinde bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığından, sonra tekrar sistemin geldiğinden bahsettiler. O kuleyle yapılan görüşmede de havalimanına geri dönüş talebinde bulunuyorlar. Uçağın, 20.17'de havalanmasından itibaren toplam 37 dakikalık bir süreç var düşene kadar. Yaklaşık 27-28. dakikaya kadar uçakla sürekli irtibat halinde olunuyor ve uçak havalimanına yönlendiriliyor."

27. dakikadan itibaren uçakla sağlıklı iletişimin kurulamadığını vurgulayan Uraloğlu, irtifa kaybettiği için radarlarda da nispeten göründüğünü, sonrasında kaybolmaya başladığını ve en son 37. dakikanın sonunda uçağın düştüğünü anlattı. Uraloğlu, olaya ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"NİHAİ KARAR ADLİ KOVUŞTURMA VE BİLİRKİŞİ RAPORLARI SONUCUNDA VERİLECEK"

"Bütün bu incelemeler de yine onların bilgisi dahilinde arkadaşlarımıza verdiği talimat dahilinde yürütülüyor. Tabii burada şu yorumu yapabiliyoruz, ilk jeneratör veya ikinci jeneratör arızasından sonra uçağın havalimanından çok uzaklaşmadan geriye dönme talebi olsaymış problem olmayacakmış gibi yorumlar yapabiliyoruz. Yani oradaki sistemlerin tamamen devre dışı kalıncaya kadar süreçteki olaylar, işte bu ses kayıt cihazından bunları aşağı yukarı çözümlemiş olduk ama nihai karar adli kovuşturma ve bilirkişi raporları sonucunda verilecek. Buradaki sebep birazcık daha netleştirilmiş, kesinleştirilmiş olacak. CVR'nin incelemesi tamamlandı ve bütün bilgiler alınmış oldu. Yani orada artık farklı bir bilgi yok, hasarı giderildi. Ama veri kayıt cihazı (FDR) dediğimiz cihaz çok çok eski ve çok ciddi hasar gördü. Onun içinden şu ana kadar bir bilgi elde edilemedi. Arkadaşlar çalışıyor. Acaba ilave bir bilgi çıkabilir mi diye bakıyorlar ama esasında ses kayıt cihazındaki bilgiler uçağın düşüş sebebiyle ya da süreciyle ilgili bize yeterince bilgi veriyor. Oradan ilave bir bilgi çıkarsa onu da yine adli makamlara teslim edeceğiz."

