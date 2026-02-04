TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta yapılacak kura çekilişi öncesinde, kuraya katılacak ve başvurusu reddedilen isimler açıklandı. 1+1 ve 2+1 konutlar için düzenlenecek kura öncesi listelerin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş etabı için geri sayım başladı. Hak sahibi belirleme kurası öncesinde, kuraya katılma hakkı kazanan başvuru sahipleri ile başvurusu geçerli sayılmayan isimlerin yer aldığı listeler kamuoyuyla paylaşıldı. Vatandaşlar şimdi kura günü, saat bilgisi ve sorgulama ekranlarına odaklanmış durumda.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR BELLİ OLDU

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta inşa edilecek 8 bin 195 konut için kura çekimine katılacak isimler ilan edildi. Açıklanan listelerde, başvurusu geçerli bulunan adaylar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar ayrı ayrı yer aldı.

Kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kahramanmaraş’ta KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. , 1+1 ve 2+1 konut tipleri için hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar aynı gün resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişine katılacaklar belli oldu! 8 bin 195 konut için liste sorgulama

KAHRAMANMARAŞ 500 BİN KONUT KURAYA KATILACAK İSİMLER NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekilişine katılacak isimler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan listeler aracılığıyla sorgulanabiliyor. Ayrıca kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri de erişime açılacak.

Kabul ve Red listeleri talep.toki.gov.tr/500binkonut web sitesi üzerinden sorgulanıyor.

TOKİ KAHRAMANMARAŞ ÇEKİLİŞİNE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ TOKİ 500 BİN KONUT NEREYE YAPILACAK?

Merkez (Dulkadiroğlu - Onikişubat): 4.800 konut

Afşin: 600 konut

Andırın: 50 konut

Çağlayancerit: 30 konut

Ekinözü: 35 konut

Elbistan: 1.500 konut

Göksun: 180 konut

Nurhak: 250 konut

Pazarcık: 400 konut

