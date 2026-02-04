Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, mart itibarıyla Suriye uçuşlarını başlatacak.

SunExpress, Antalya ve İzmir çıkışlı olarak Şam ve Halep'e direkt uçuşlar sunacak.

Planlama kapsamında, 7 Mart itibarıyla Antalya'dan Şam'a salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 kez, 11 Mart'tan itibaren ise Antalya'dan Halep'e çarşamba ve cumartesi günleri haftada 2 kez direkt uçuş düzenlenecek.

İzmir çıkışlı uçuşlar ise 8 Mart itibarıyla başlayacak. İzmir'den Şam'a çarşamba, cuma ve pazar günleri haftada 3 kez, Halep'e ise cuma ve pazar günleri haftada 2 kez aktarmasız sefer yapılacak.

Şirket, Türkiye-Suriye uçuş programı kapsamında Antalya ve İzmir çıkışlı doğrudan uçuşlarla yolculara planlama kolaylığı sunmayı ve bölgedeki hava ulaşımına katkı sağlamayı hedefliyor.

