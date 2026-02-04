500 bin sosyal konut hedefiyle hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura takvimi işlemeye devam ediyor. Kırşehir’de yapılacak konutlar için asil ve yedek hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesi, tam isim listesi sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceği merak konusu oldu.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Kırşehir etabı için beklenen gün geldi. Merkez ve ilçeleri kapsayan projelerde binlerce başvuru sahibinin gözü, kura çekiminin yapılacağı tarih, saat ve sonuçların açıklanacağı resmi kanallara çevrildi.

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ’nin yayımladığı resmi kura takvimine göre Kırşehir’de yapılacak sosyal konutlar için hak sahipliği kura çekimi 4 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Kura çekimi, şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece başvuru yapan vatandaşlar kura sürecini anlık olarak takip edebilecek. Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi kanallardan ilan edilecek.

TOKİ Kırşehir kura sonuçları tam isim listesi nasıl sorgulanır? Kırşehir asil/yedek hak sahipleri belirleniyor

TOKİ KIRŞEHİR KURA SONUÇLARI TAM İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahiplerinin yer aldığı tam isim listesi kamuoyuyla paylaşılacak. Vatandaşlar sonuçlara yalnızca resmi kanallar üzerinden ulaşabilecek.

Kırşehir TOKİ kura sonuçları;

TOKİ resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

KIRŞEHİR 500 BİN KONUT NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Kırşehir’de 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplam 1.633 konut için kura çekimi yapılacak. Konutların ilçe bazlı dağılımı şu şekilde:

Kırşehir Merkez: 900 konut

Kırşehir Merkez (Özbağ): 63 konut

Akpınar: 40 konut

Boztepe: 60 konut

Çiçekdağı: 220 konut

Kaman: 150 konut

Mucur: 200 konut

