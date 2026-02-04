TOKİ tarafından Düzce’de hayata geçirilecek konutlar için düzenlenecek kura çekiminin tarihi netleşirken, başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı saate odaklandı. Hak sahipliğinin belirleneceği kura çekimiyle birlikte asil ve yedek isim listeleri ilan edilecek. Peki, TOKİ Düzce kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

TOKİ tarafından yapılan duyuruya göre, Düzce’de inşa edilecek 2 bin 470 sosyal konut için kura çekiminin tarihi ve saati netleşti. Buna göre kura çekimi, 4 Şubat tarihinde saat 11.00'de başlayacak anlık olarak TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşılacak.

Hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin tamamlanmasının ardından, TOKİ Düzce kura sonuçlarının aynı gün içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin isim listeleri, TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden erişime açılacak.

TOKİ Düzce kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? (Düzce asil/yedek isim listesi sorgulama)

TOKİ DÜZCE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

Kura çekimi ve sonuçların açıklanmasına ilişkin gelişmeler TOKİ’nin resmi kanallarından anlık olarak duyurulurken, adayların gün boyunca yapılacak açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

DÜZCE'DE KAÇ SOSYAL KONUT İNŞA EDİLECEK?

81 ilde inşa edilecek konutlara ilişkin veriler "talep.gov.tr" adresi üzerinden paylaşılmıştı. Sayfada Düzce'de inşa edilecek konutların ilçelere göre dağılımına yer verildi:

Düzce Merkez: 1300

Akçakoca: 250

Cumayeri: 200

Çimili: 180

Gölyaka: 100

Gümüşova: 200

Kaynaşlı: 150

Yığılca: 90



